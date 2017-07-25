البطاقة الإلكترونية المسبقة الدفع.. أمان مضمون وعملات متعددة

حسام عبدالنبي (دبي)

يبحث الكثير من المقيمين في دولة الإمارات عن الوسيلة المثلى التي تمكنهم من إجراء عمليات الدفع أثناء سفرهم إلى الخارج لقضاء الإجازات الصيفية أو للسياحة. ودائماً ما يثار الجدل حول ما إذا كان الحل الأفضل هو حمل النقود أو التسوق من خلال البطاقات الائتمانية، بيد أن السنوات القليلة الماضية شهدت دخول وسيلة جديدة للمفاضلة وهي البطاقات الإلكترونية المسبقة الدفع التي أطلقتها بنوك وشركات صرافة عاملة في الدولة. وحسب رسول حجير، الرئيس التنفيذي لشركة «نجم» التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، فإن شركة «نجم» بمفردها تصدر ما بين 1500 و2000 بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع يومياً، فيما يزيد عدد البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الشركة عن 150 ألف بطاقة، مقدراً نسبة عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في الوقت الحالي بنسبة 25% بما في ذلك عمليات دفع الشركات للجهات الحكومية.

تقلبات العملات

وقال سلطان المحمود، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة «وول ستريت للصرافة» إن البطاقة مسبقة الدفع تمكن المستخدمين من تثبيت أسعار صرف العملات المفضلة لديهم قبل السفر وتحول دون تأثرهم بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، متوقعاً أن تسجل الدولة معدل نمو سنوياً في البطاقات المسبقة الدفع بنسبة 15.9% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، لتتجاوز 8.6 مليار دولار أميركي بحلول العام 2020، في حين يتوقع نمو سوق البطاقات المسبقة الدفع عالمياً ليصل حجمها إلى 3.7 تريليون مليار دولار بحلول عام 2022.

وأكد المحمود، أن سوق الدفع الإلكتروني في المنطقة يمر الآن بفترة نضج، وبات المستهلكون يتطلعون إلى مستوى أعلى من الأمان والمرونة في الدفع، مما يجعل البطاقات المسبقة الدفع الخيار المفضل، منوهاً أن دولة الإمارات تعتبر رائدة في تبني أحدث التقنيات المتطورة والرقمية، كما يساهم النمو الاقتصادي القوي لدولة الإمارات واستقطاب المزيد من العمالة الأجنبية في تحفيز استخدام تلك النوعية من البطاقات.