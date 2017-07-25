«داماك» تستكشف فرص الاستثمار في مالطا

دبي (الاتحاد)

أكّد حسين سجواني رئيس مجلس إدارة «داماك العالمية» أن مالطا تشكل وجهةً استثماريةً جذابة. جاء ذلك عقب جولة له في الجزيرة التقى خلالها برئيس مجلس وزراء مالطا الدكتور جوزيف موسكات.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان النمو المتزايد للسياحة في مالطا التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جاذبيتها التاريخية بفضل موقعها الاستثماري الملائم للأعمال.

وقال حسين سجواني: «توفّر مالطا التركيبة الاستثمارية المثالية للمطورين في قطاعي الضيافة والرفاهية والساعين للتوسع في الأسواق الأوروبية. بالنسبة لنا، فإن مالطا هي وجهة بالغة الأهمية خصوصاً أننا في سعي دائم لإيجاد فرص التوسع، وذلك بفضل حوافزها الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى استقرار حكومتها ونجاحها في قيادة النمو الاقتصادي في قطاع السياحة».

يستمر سجواني بالبحث عن مناطق خارج الشرق الأوسط لضخ استثمارات استراتيجية تسهم بتوسيع انتشار «داماك» عالمياً. وقد حققت «داماك» في هذا المجال نجاحات عديدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر، كما تعزز من محفظتها في قطاعي الضيافة والرفاهية مع أكثر من 13 ألف غرفة فندقية وشقة مخدّمة وفيلا فندقية قيد الإنشاء تحت ذراع الشركة «داماك للفنادق والمنتجعات».