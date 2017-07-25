145.6 ‬مليون ‬درهم أرباح سوق دبي بنمو 4%

دبي(الاتحاد)

حققت شركة سوق دبي المالي 145.6 ‬مليون ‬درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي ‬بارتفاع ‬نسبته ‬4% مقارنة مع ‬139.6 ‬مليون ‬درهم في الفترة نفسها ‬من ‬العام الماضي. ‬وبلغ ‬صافي ‬الربح ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬العام ‬الحالي ‭ ‬43.3مليون ‬درهم ‬مقابل ‬53.5 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الفترة ‬المماثلة ‬من ‬عام ‬2016، ‬بانخفاض ‬نسبته ‬19%.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 239.3 ‬مليون ‬درهم ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017، ‬وذلك ‬في ‬مقابل ‬227 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الفترة ‬المماثلة ‬من ‬العام ‬الماضي.‬ وتوزعت ‬الإيرادات، ‬بواقع ‬186 ‬مليون ‬درهم ‬من ‬العمليات ‬التشغيلية ‬و53.3‭ ‬ مليون ‬درهم ‬من ‬الاستثمارات. ‬وبلغت ‬النفقات ‬في ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الحالي ‬93.7 ‬مليون ‬درهم ‬مقابل ‬92.7 ‬مليون ‬درهم ‬خلال ‬الشهور ‬الستة ‬الأولى ‬من ‬2016.‬ أما ‬فيما ‬يخص ‬إيرادات ‬الشركة ‬خلال ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬العام ‬الجاري، ‬فقد ‬بلغت ‬90 مليون ‬درهم ‬مقابل ‬100 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬بلغت ‬النفقات ‬خلال ‬الفترة ‬ذاتها ‭ ‬46.7مليون ‬درهم ‬مقابل ‬46.5 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الثاني ‬من ‬عام ‬2016.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: «لا يدخر سوق دبي المالي جهداً من أجل تعزيز مكانته الرائدة بين أسواق المال الإقليمية على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية وتوفير خدمات وآليات جديدة تتيح للمتعاملين التداول بنشاط وفعالية في السوق».

وأضاف: «مضى السوق قدماً خلال النصف الأول من عام 2017 في تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للسوق 2021، وشمل ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات ‏ETFs، ‬في ‬خطوة ‬تعد ‬الأولى ‬من ‬نوعها ‬بين ‬أسواق ‬المال ‬الإقليمية، ‬كما ‬تم ‬إطلاق ‬خطة ‬تطوير ‬البنية ‬التقنية ‬للسوق ‬بالتعاون ‬مع ‬شركة ‬ناسداك ‬العالمية، ‬بما ‬يسهم ‬في ‬تنفيذ ‬عملية ‬تطوير ‬شاملة ‬لتقنيات ‬التداول ‬والتقاص ‬ويمهد ‬الطريق ‬أمام ‬تطبيق ‬خطوات ‬تطويرية ‬عدةً، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬إطلاق ‬شركة ‬التقاص ‬المركزي ‬CCP. ‬ودشن ‬السوق ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الحالي ‬أيضاً ‬خدمة ‬توفير ‬السيولة ‬التي ‬تتيح ‬لمصدري ‬الأوراق ‬المالية ‬تكليف ‬الشركات ‬المرخصة ‬بتقديم ‬الخدمة ‬لتوفير ‬السيولة ‬على ‬ورقة ‬مالية ‬بعينها، ‬الأمر ‬الذي ‬يسهم ‬في ‬زيادة ‬مستويات ‬السيولة ‬وتحقيق ‬التوازن ‬بين ‬العرض ‬والطلب».