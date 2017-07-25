«أدنوك» تكرم الفائزين بجوائزها للصحة والسلامة والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن الفائزين بجوائزها للصحة والسلامة والبيئة، والتي تكرّم الأشخاص أو الفرق التي أسهمت في تكريس مكانة أدنوك كأحد أكثر أماكن العمل أماناً على مستوى قطاع النفط والغاز في العالم.

وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، كلمة خلال حفل التكريم الذي أقيم مؤخراً، هنّأ فيها الفائزين الذين أظهروا أعلى درجات الالتزام والحرص على تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة وضمان أمن وسلامة العمليات والمنشآت.

وأكد معاليه أن أدنوك تمتلك سجلاً متميزاً من الالتزام بأعلى وأفضل المعايير العالمية للصحة والسلامة والبيئة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة ومع أولويات المجموعة بالتركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة بما يدعم استراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي.

وأضاف: «إن تضافر جهودنا في أدنوك يشكل ركيزة صلبة لتحقيق نقلة نوعية تضمن المرونة لمواجهة متغيرات السوق، وتعزيز العائد الاقتصادي، وضمان التنافسية والقدرة على الريادة والتميز في عصر الطاقة الجديد».