«الطاير للسيارات» تفتتح مجمعاً متعدد الخدمات

دبي (الاتحاد)

افتتحت «الطاير للسيارات»، منشأة متعددة الخدمات تمتد على مساحة 55 ألف متر مربع ومكونة من 4 طوابق، وتقع على مقربة من الإدارة العامة للمرور، فرع البرشاء، في دبي.

وتزخر المنشأة الجديدة بميزات هي الأولى من نوعها متمثلة في صالة عرض للسيارات المستعملة والمعتمدة من فورد ولينكون في منطقة الشرق الأوسط، والتي توفر برنامج العلامتين التجاريتين المعتمد في الدولة، فيما تقدم أول صالة مخصصة لسيارات «مازيراتي» المستعملة والمعتمدة في المنطقة، وكذلك لسيارات «جاكوار» و«لاند روڤر» المستعملة والمعتمدة في الخليج.

وتم تشييد الصالة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.