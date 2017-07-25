«اقتصادية دبي» تدشن مركز إسعاد المستهلكين

دبي (الاتحاد)

افتتح ‬قطاع ‬الرقابة ‬التجارية ‬وحماية ‬المستهلك ‬في ‬اقتصادية‭ ‬دبي ‬مركز ‬إسعاد ‬المستهلكين ‬في «‬تعاونية ‬الاتحاد» ‬فرع ‬الاتحاد ‬مول ‬في إمارة ‬دبي ‬ليكون ‬بذلك ‬أول ‬مركز من هذا النوع ‬في ‬قطاع ‬الهايبرماركت، مستهدفا توثيق ‬العلاقة ‬مع ‬المستهلكين ‬عبر ‬استقبال ‬وحل ‬الشكاوى ‬ودياً ‬في ‬متاجرهم ‬الخاصة ‬قبل ‬ ‬تقديمها ‬إلى ‬اقتصادية ‬دبي ‬عبر «‬خدمة ‬أهلاً ‬دبي600545555‭ ‬971+»‬. ‬وتستهدف ‬هذه ‬المبادرة ‬تعزيز ‬حماية ‬المستهلكين، ‬وحل ‬شكاواهم ‬قبل ‬بلوغها ‬اقتصادية ‬دبي ‬ما ‬يسهم ‬في ‬إسعادهم ‬وتحقيق ‬أفضل ‬النتائج ‬ودعم ‬نموذج ‬العمل ‬الحكومي ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬والمتمحور ‬حول ‬السعادة ‬والإيجابية ‬في ‬تقديم ‬الخدمات.

وتتوافق مراكز إسعاد المستهلكين في القطاع الخاص مع المعايير التي حددتها اقتصادية دبي، وهي: وجود موظفين ناطقين باللغة العربية والإنجليزية، وضوح شعار حماية المستهلك إلى جانب رقم التواصل الخاص بالشكاوى في دبي «خدمة أهلاً دبي 600545555‏‭ ‬971+»‬، ‬ودليل ‬إرشادي ‬لتوضيح ‬آلية ‬تقديم ‬الشكوى.

وقام بافتتاح مركز إسعاد المستهلكين في «تعاونية الاتحاد» فرع الاتحاد مول في دبي، وفد من اقتصادية دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيها ، وحارب محمد بن ثاني، مدير قطاع العمليات في تعاونية الاتحاد، وسهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق، ومحمد جمعة بالرقاد، مدير إدارة الشؤون الإدارية من تعاونية الاتحاد، وعدد من المسؤولين لكلتا الجهتين.