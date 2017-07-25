«اقتصادية أبوظبي» تنجز المرحلة 2 من الواجهة البحرية في المرفأ

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، المرحلة الثانية من مشروع الواجهة البحرية في المرفأ، والتي تحتوي على 180 شقة مفروشة على مساحة 14 ألف متر مربع، بقيمة 70 مليون درهم، مؤكدة العمل على إنجاز المرحلتين التاليتين في المشروع الذي

يقع بين شاطئ ومدينة المرفأ، وهو أول مشروع سكني تجاري في تلك المنطقة التي تعد أحد أهم سبع مخططات عمرانية في خطة منطقة الظفرة 2030.

ويضم المشروع إنشاء مسارات شاطئية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وممرات مظللة تربط المناطق السكنية مع الشاطئ، إضافة إلى مناطق أخرى من المساحات الخضراء والأماكن العامة.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالإنابة، خلال تفقده المشروع: «إن الواجهة البحرية لمدينة المرفأ يعكس اهتمام وحرص قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الظفرة وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة».