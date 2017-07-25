«أوبك» توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت أسعار النفط أمس معوضة الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بعدما تعهدت دول منتجة للنفط منها الإمارات والسعودية ، تخفيض صادراتها للمساعدة في إسراع وتيرة عودة التوازن بين العرض والطلب.
وأوصت لجنة من أوبك ومنتجون غير أعضاء فيها بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018، إذا اقتضت الضرورة.
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وأضاف المزروعي خلال مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية أمس، على هامش اجتماع منظمة أوبك «يشهد الطلب العالمي على النفط نمواً خلال النصف الثاني من العام الحالي»، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج من ليبيا ونيجيريا لا تحقق تأثيراً في خطة خفض الإنتاج لأوبك للمحافظة على استقرار الأسعار حيث إنه يصعب على هاتين الدولتين تحقيق زيادة مؤثرة نتيجة التدمير الذي تعرضت له البنية التحتية في ليبيا ونيجيريا.
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بدوره، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن لجنة من أوبك ومنتجين غير أعضاء فيها قد أوصت بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018، إذا اقتضت الضرورة. وأضاف في تصريحات نقلتها «رويترز» أمس أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع نيجيريا على خفض الإنتاج بنفس مستوى الأعضاء الآخرين عندما يصل إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا.