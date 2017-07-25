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وقع اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري ونظم ورشة عمل للجهات المختصة

«أبوظبي للتنمية» نحو برنامج لتمويل الصادرات الوطنية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس، اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية يقوم بموجبها الأخير بإعداد دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن المعهد الكوري الدكتور جون كيونغ كيم، مدير عام المعهد، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، حسب ما أفاد الصندوق في بيان أمس.

وفي سياق متصل، نظم صندوق أبوظبي للتنمية ورشة عمل تم تخصيصها لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في مجال تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة حول تقويم مدى حاجة سوق دولة الإمارات من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وأسهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بتنفيذ آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً، لافتاً إلى أنه وإلى جانب الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق في تقديم المساعدات التنموية للدول النامية، لم يغفل عن واجبه تجاه دعم مجتمعه المحلي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ... المزيد
     
 

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