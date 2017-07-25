«أبوظبي للتنمية» نحو برنامج لتمويل الصادرات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس، اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية يقوم بموجبها الأخير بإعداد دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن المعهد الكوري الدكتور جون كيونغ كيم، مدير عام المعهد، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، حسب ما أفاد الصندوق في بيان أمس.

وفي سياق متصل، نظم صندوق أبوظبي للتنمية ورشة عمل تم تخصيصها لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في مجال تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة حول تقويم مدى حاجة سوق دولة الإمارات من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.