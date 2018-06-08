هناء الحمادي (الشارقة)

يبقى لرمضان زمان، نكهته المختلفة حينما تسترجع بالكثير من عاشوا تلك الفترة، فمع قدوم شهر الصيام، تعود تلك الذكريات الراسخة بأيامها الجميلة والأحداث الأجمل، والمرتبطة بشهر رمضان وسهراته التي كانت تضفي سعادة وتميزاً أكثر من غيره من شهور السنة. وبغض النظر عن بقاء أو غياب تلك المظاهر والعادات الرمضانية القديمة، فإن الذاكرة الإماراتية لم تنسها، فالأجداد والآباء يبوحون بها على موائد الإفطار وفي كل مناسبة ومكان لتبقى محفورة في عقولهم كونها إرثاً حضارياً يستحق التدوين في الكتب والتاريخ.

فاطمة صفر، من النساء اللاتي عشن تلك الحقبة الجميلة من رمضان لوّل، فهي حين تتكلم عن تلك الأيام تسترجع رائحة المكان والزمان، ورمضان فيما مضى بكل أيامه الحلوة، تعشق الأعمال التراثية، ولها خبرة طويلة في خياطة الملابس التراثية التي تزدان بالتلي وبخيوط البريسم الذهبية، وبعض الأشغال التراثية من المهفة والسرود والجفير.

مذاق أصيل

تقول فاطمة: «في الماضي كان الطعام من صنع الأمهات والجدات والأخوات، كانت البيوت في الماضي ليس بها خدم، ولذلك كان كل شيء جميل، بينما الطعام فله مذاق أصيل ونكهة خاصة، لأنه صنع بأيدي الأمهات.