خليفة يصدر قانون تأسيس «مبادلة للاستثمار» برئاسة محمد بن زايد

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانون تأسيس شركة مبادلة للاستثمار «شركة مساهمة عامة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، على أن تؤول للشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، بحيث تصبح كل من الشركتين مملوكتين بالكامل من قبل الشركة الجديدة.

ووفقاً للقانون، تختص الشركة في جوانب التملك والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والاستثمارات في مختلف القطاعات. كما نص القانون على بعض التعديلات على قانون تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها ونظامها الأساسي. وتضمن القانون بعض التعديلات على المرسوم الأميري بتأسيس شركة المبادلة للتنمية، ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها، ونظامها الأساسي.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائباً للرئيس.

ونص المرسوم على عضوية محمد أحمد البواردي، وسهيل محمد المزروعي، وخلدون خليفة المبارك، (عضواً منتدباً) وحمد الحر السويدي، وعبدالحميد محمد سعيد، ومحمود إبراهيم المحمود.