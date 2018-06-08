رمضان بداية جديدة

هناء الحمادي (أبوظبي)

تقول الكاتبة حنان السماك: كلنا ندرك أهمية تقييم الذات ومحاسبة النفس بهدف تطوير شخصية الفرد، وشهر رمضان من أفضل الأشهر للبدء في هذه المسيرة. وما أردت التركيز عليه هنا هو عدم إغماس النفس في محاسبة النفس فقط من دون وضع خطة للتحسين، بهذا الأسلوب قد تقع في دوامة الشعور بالذنب بسبب أخطاء الماضي، وأرى بأن الكثير من الأشخاص يقعون في جلد الذات السلبي الذي لا يخدمك بالطريقة الصحيحة، ويجعلك تتراجع عن المضي قدماً.تعلم من أخطائك لتنمو، ومن ثم ضع خطة جديدة لبدء حياتك من جديد، سواء على الصعيد المهني،أو الاجتماعي أو الديني أو النفسي، على سبيل المثال، ذنب أردت التوبة منه، أو عادة سلبية أردت الإقلاع عنها، أو شخص من أفراد عائلتك أردت التواصل معه بعد قطيعة دامت سنوات.

شهر الصيام ليس مرتعاً للكسل أو الخمول، ولكنه دافع للعمل والإنتاج المستمر في بناء الفرد والمجتمع، فالنهضة لن تأتي إلا بالعمل المخلص.