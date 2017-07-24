وفاة مفكرة كبيرة غرقًا بعدما أنقذت أطفالاً على الشاطئ

أ ف ب

توفيت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفورمانتيل، البالغة من العمر 53 عاماً، غرقاً بعدما أنقذت أطفالاً على شاطئ بامبلون جنوب شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت مصادر في عائلتها مساء أمس الأحد.

وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسان في تغريدة على موقع «تويتر» على هذا النبأ بالقول «كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية، كانت تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم».

بدأت دوفورمانتيل الكتابة في العام 1997، ولديها عدد من الكتب والأبحاث منها «مديح الخطر» في العام 2011، و«ذكاء الأحلام» في العام 2012، و«قوة النعومة» في العام 2013.

وكانت المفكرة تكتب منذ عامين مقالات في صحيفة «ليبراسيون» ذات التوجهات اليسارية.