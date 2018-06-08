من أقدم مساجد العاصمة الأردنية عمان، ويعتبر أيقونة معمارية سياحية فريدة ومعلماً دينياً وسياحياً بارزاً. المسجد ذو طراز معماري دمشقي قديم في الزخرفة والشكل الخارجي، واعتمد في زخرفته الداخلية على النقوش والزخارف الإسلامية التقليدية البديعة، واستخدم في جدرانه الخارجية لونين فقط من الحجارة هي الأبيض والأسود.

مسجد أبو درويش بني على موقع بارز من جبل الأشرفية التابع لعمان الشرقية، ويمكن رؤيته من كل مناطق العاصمة، وقد بناه الحاج مصطفى حسن شركس ولقبه (أبو درويش) من سكان عمان عام 1961، وعرف باسمه منذ ذلك الحين ودفن في باحته بعد وفاته عام 1991، وقد خضع المسجد لعمليات تطوير وتجديد بعدها للحفاظ على هيئته.