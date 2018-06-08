رمضان تونس.. شهر الخير والتكافل الاجتماعي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
يعزز شهر رمضان أواصر الترابط والتكافل المشهود للمجتمع التونسي بهما، حيث يشكل الشهر الكريم فرصة مناسبة للزيادة في فعل الخير والتكافل الاجتماعي، وينعكس ذلك في إقامة موائد الإفطار في مختلف أنحاء البلاد، وتقديم المساعدات للمحتاجين.
وتضاء المساجد باستعمال كل الثريات المتاحة، ولا يكون ذلك إلا خلال رمضان، أو خارجه على مستوى الصومعة أو الأسوار بمصابيح صغيرة معلقة، ويربط بينها سلك كهربائي... ويعود هذا الاهتمام الخاص بالإضاءة إلى أن ليالي الشهر الفضيل تكتسي روحياً متميزاً مع إقامة صلاة التراويح.
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أجواء روحانية
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واحتفاء بالشهر الكريم أيضاً، تنظم بتونس سهرات دينية تحييها فرق مختصة في الأناشيد الدينية تحيي جلسات مدائح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتتميز ليالي رمضان بالموسيقى والإنشاد الديني والمدائح والأذكار الدينية والموسيقى الروحية، وتشهد المدينة العتيقة توافد جماهير غفيرة خلال شهر رمضان للاستمتاع بسماع الأنغام التراثية والأناشيد الصوفية، بينما يعرض الباعة أنواعاً مختلفة من المنتجات، مثل النحاسيات المنقوشة والذهب والحلي والعطور، وتشكل المقاهي في المدينة القديمة نقطة جذب إضافية لزوار المدينة.
وتنتعش الأسواق التونسية بصفة خاصة في رمضان، وتدب فيها الحركة على مدار الشهر، ولا تعود إلى نشاطها الطبيعي إلا بعد عيد الفطر، كما تكثف الجهات المسؤولة من الزيارات التفقدية للأسواق، تحسباً لما قد ينجر عن زيادة الطلب من إشكاليات أو مخالفات من طرف الباعة أو زيادة في الأسعار قد تضر بجيب المواطن. وعدا ذلك، عادة ما يقبل التونسيون على الحلويات خلال شهر رمضان، وتشهد الأسواق ازدحاماً خاصاً بعد الظهيرة، وهو موعد انتهاء دوام الموظفين وقبيل عودتهم إلى المنازل، حيث يخلدون عادة لأخذ قسط من الراحة في انتظار الإفطار، بحيث تنشط الأسواق والمحال التجارية قبل وخلال أيام رمضان.
وبالنسبة للحلويات فهي متوافرة على مدار السنة، إلا أنها تشهد خلال رمضان إقبالاً خاصاً.. إذ هي خير جليس في السهرات الرمضانية التي يقضيها التونسيون في أجواء عائلية أمام التلفاز.. كالبوظة، وهي حلوى باردة تصنع من الحليب والسكر والسحلب وغيرها من المكونات، أو الزلابية، بلونها الذهبي المميز، أو المخارق، وغيرها.