جيلان عاطف.. تصاميمها متعددة الطبقات

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

أطلقت مصممة الأزياء المصرية جيلان عاطف مجموعة جديدة تناسب أيام وليالي شهر رمضان المبارك، تميزت بالأقمشة الخفيفة والقصات الفضفاضة. ويبدو أن المصممة المصرية أرادت أن تبدو المرأة في الشهر الفضيل فراشة تستمتع بحرية الحركة، من خلال اعتمادها على خامات قطنية والشفيونات والكتان والليكرا والساتان.

وطرحت جيلان موديلات تعاونت فيها مع فريق من الشباب موهوبين أسهم في تصميم أكسسوارات مبتكرة تعزز اللمسة التراثية، وتجعل الفتاة والمرأة العربية تحظى بطلّة خاصة تعبر عنها وتشعرها بالانتماء.

وعن اختيار ألوان المجموعة وأقمشتها، تقول جيلان: «منذ أسست «دار جلو» قبل أكثر من عشر سنوات، وهي مميزة بالألوان اللافتة الجذابة، وأنا أنتقي ألواني بحسب طبيعة الموسم، وأحرص على أن تكون الخامات التي أستعملها طبيعية مثل الأقطان أو الحراير»، مشيرة إلى أنها تفضل «الليكرا القطن» كونها تعطي نتائج رائعة في القصات الواسعة أو الدرابيهات فهي تنسدل على القوام بانسيابية.

وتضيف «اخترت مزج الألوان الساخنة معا ووجدت في بعض التركيبات اللونية تأثيرا يتلاءم مع أجواء الصيف الحارة، والتي تبحث فيها المرأة عن تصاميم أنيقة ومتفردة، ولكنها لا تقيد حركتها ومعظم الموديلات تتكون من قطعتين أو ثلاث، ولجأت لفكرة الطبقات المتطايرة حيث يمكن تغيير المظهر والألوان بأساليب بسيطة»، موضحة «هناك «البانشو» الذي قدمته بموديلات عدة تداخلت فيها فنون الحياكة الراقية والتطريز اليدوي والتشطيب الراقي، وكذلك «الكاردجن» الذي يتميز بالقصات المفتوحة والخامات الخفيفة».