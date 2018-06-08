ترامب يتوعد إيران بعقوبات غير مسبوقة

واشنطن، عواصم (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ليست ضد الاتفاق النووي في حد ذاته لكنها ضد الاتفاق الذي أبرم في 2015. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «سنفرض على إيران عقوبات لم يسبق أن فرضناها على أي دولة بما في ذلك كوريا الشمالية»

إلى ذلك، وفي تغريدة على تويتر دعا ترامب إلى تحقيق في معلومات كشفها تقرير بمجلس الشيوخ عن سعي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمنح إيران طريقة سرية للوصول إلى النظام المالي الأميركي لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بعد اتفاق 2015.

وكتب ترامب «إدارة أوباما الآن متهمة بمحاولة منح إيران إمكانية الوصول السري إلى النظام المالي للولايات المتحدة.. هذا غير قانوني تماما».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس إن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم ولن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية. وقال بومبيو على تويتر «نتابع التقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي». وأضاف أن «إيران على علم بعزمنا».