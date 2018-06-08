تركيا: المؤبد لـ 1500 شخص بقضية انقلاب 2016

أنقرة (وكالات)

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس عن وزير العدل التركي عبد الحميد جول قوله إنه تم الحكم على ما إجماليه 1509 أشخاص بينهم جنرالات وجنود سابقون بالسجن المؤبد في 171 قضية منفصلة تتعلق بانقلاب تركيا الفاشل في عام 2016.

وقال جول أمس وفقاً لما ذكرته الأناضول إنه تم الحكم على 631 شخصاً بشكل منفصل بالسجن ما بين 14 و 20 عاماً. ولا تزال هناك 116 قضية قضائية لها علاقة بالانقلاب أمام القضاء.وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله جولن ومقره الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وينفي جولن، وهو التورط في تلك المؤامرة. وقال جول إن 34 ألف شخص معتقلون بسبب صلات مزعومة مع جولن.