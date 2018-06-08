الرئيس الأميركي مستعد لدعوة «كيم» إلى واشنطن

واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون أبلغه شخصيا إن كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي. وأضاف أن كيم أبلغه شخصيا أيضا «أنه مستعد لنزع السلاح النووي ويدرك ايضاً. أن الأمر يجب أن يكون كبيراً وجريئاً وأن علينا أن نتفق على إحداث تغييرات كبيرة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبدى استعداده أمس لدعوة كيم إلى الولايات المتحدة في حال سارت القمة بينهما في 12 يونيو في سنغافورة، بشكل جيد معربا عن الأمل في «تطبيع» العلاقات بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي دعوة كيم إلى واشنطن، أجاب ترامب «نعم ..بالتأكيد إذا سارت الأمور بشكل جيد». وصرّح أمام الصحفيين وإلى جانبه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «نرغب في التطبيع، نعم».

وأكد ترامب أيضا أن «كل شيء جاهز» للقمة التاريخية التي ستعقد بعد خمسة أيام. ووعد أثناء استقباله آبي في البيت الأبيض، بأن القمة التي ستعقد صباح الثلاثاء القادم ستكون «أكثر بكثير من جلسة تصوير» أمام الصحافة. وأضاف «كل شيء يحصل بطريقة جيدة جدا، آمل أن تستمر (الأمور) كذلك».ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه مستعد للدخول في محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في محاولة لحل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين وتعزيز العلاقات مع بيونج يانج.

وأضاف «أرغب في مواجهة كوريا الشمالية مباشرة والتحدث معهم حتى يمكن حل مشكلة الخطف بسرعة».

وتابع أن سياسة اليابان في السعي وراء «سلام حقيقي في شمال شرق آسيا» لم تتغير وإذا كانت كوريا الشمالية «مستعدة لاتخاذ خطوات» في الاتجاه الصحيح، فسيكون لديها «مستقبل مشرق».

ويحاول آبي إسماع صوته في الحراك الدبلوماسي الكثيف الجاري حول شبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر أن يشارك المسؤولان في قمة مجموعة السبع اعتبارا من اليوم الجمعة في كندا وذلك تحت ضغوط كبيرة إثر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على حلفائها. ومن جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية أمس أنها تجري محادثات ثلاثية مع بيونج يانج وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت يضع حدا للحرب الكورية. وانتهت الحرب الكورية بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، ما يعني أن الكوريتين لا تزالان في حال حرب.