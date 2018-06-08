القضاء الأميركي يجبر عملاء قطر على كشف أدلة تورطهم في التجسس على صديق ترامب

دينا محمود (لندن)

أحبطت محكمة أميركية محاولات النظام القطري لإخفاء الأدلة التي تثبت تورطه في عملية قرصنة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة برجل الأعمال «إليوت بريودي»، وهو صديقٌ للرئيس دونالد ترامب وأحد كبار جامعي التبرعات لصالح الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما فشلت الجهود المستميتة التي بذلتها الدوحة، للحيلولة دون إجبار خبير استشاري في مجال العقارات -سوري المولد- يُدعى «جوي اللحام»، على أن يسلم للقضاء الأميركي الوثائق والسجلات التي تثبت العلاقات التي تربطه بالحكومة القطرية، وذلك في ضوء اتهام «بريودي» لهذا الرجل بأنه كان «عميلاً» لـ«نظام الحمدين»، دون أن يُسجل نفسه رسمياً بهذه الصفة لدى وزارة العدل الأميركية بموجب قانون «الوكلاء الأجانب». كما يتهم رجل الأعمال الأميركي «اللحام» بإقامة صلاتٍ مع خبير العلاقات العامة المتعاقد مع النظام القطري «نيكولاس ميوزِن»، المتهم بدوره بالتورط في عملية القرصنة، التي تعرض لها «بريودي» بتكليفٍ من حكام الدويلة المعزولة. وكانت السلطات القطرية حاولت عرقلة استدعاء «اللحام» للمثول أمام المحكمة، بدعوى أنه ينبغي «إسباغ الحماية على الاتصالات التي أجرتها مع مسؤولين وعملاء» في الولايات المتحدة. ولكن القاضية «كاثرين فوريست» قضت عقب جلسة استماعٍ عقدتها محكمةٌ في حي مانهاتن بنيويورك، بإلزام الخبير الاستشاري المتعاون مع قطر بالامتثال لأمر الاستدعاء في غضون 72 ساعةً على الأكثر.

جاء هذا الأمر القضائي في سياق الدعوى التي رفعها «إليوت بريودي» أواخر مارس الماضي، أمام القضاء الأميركي واتهم فيها قطر بالتجسس على بريده الإلكتروني، وقرصنته وشن حملةٍ لتشويه سمعته بسبب مواقفه المناوئة لسياساتها، وانتقاداته العلنية لهذه السياسات.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة في هذا الشأن، اخترق قراصنة مدفوعون من النظام القطري حسابات بريدٍ إلكتروني شخصية ومهنية، تخص «بريودي» وزوجته اعتباراً من أواخر العام الماضي، وذلك بعد تلقي قرينة رجل الأعمال الأميركي رسالةً مشبوهة، استدرجتها لكتابة اسم الحساب وكلمة السر الخاصين بها، ومن ثم السطو عليهما إلكترونياً. ويقول محامو رجل الأعمال الأميركي -الذي كان يشغل منصب نائب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري- إن هذا الاختراق مَكَّنَ المهاجمين الإلكترونيين من التعرف على تفاصيل حسابات بريدٍ إلكتروني أخرى، يخص بعضها «بريودي» نفسه وشركته، ويتبع عددٌ منها أجهزة خادم موجودة في بريطانيا وهولندا. وأشار المحامون إلى أن محققاً في مجال الطب الشرعي استعان به القيادي الجمهوري المرموق، كشف النقاب عن موقع القراصنة المسؤولين عن عملية الاختراق هذه، وعن أنهم يستخدمون «عنوان بروتوكول للإنترنت -آي بي- مرتبطاً بمزود لخدمة الإنترنت تسيطر عليه الحكومة القطرية، وله صلات بجهاز الاستخبارات» في الدوحة.