خالد الهيل: مدير الجزيرة المفصول سيطرد من قطر قريباً

أبوظبي (الاتحاد)
قال المعارض القطري خالد الهيل، إن المخابرات القطرية تدفع أموالاً كثيرة، من أجل كتابة مقالات وإعادة نشرها بصياغة منسوبة إلى صحف عالمية.
وأضاف الهيل -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن «الحقيقة هي «قال كلاب أمن الدولة»، و«قال بشار» بدلًا من «قالت واشنطن بوست» و«قالت نيويورك تايمز».
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ووجه الهيل، رسالة إلى «أبو هلالة» أيضاً قال فيها: «ستطرد من قطر وبالنعال قريباً»، مشدداً على وجود تناقضات تفضح تنظيم الحمدين.
وقال المعارض القطري: «تميم: (نحن بأفضل حال من دونهم)، فيما قال بن فطيس: (نطالب بتعويضات عن خسائرنا بالمليارات). وقال تميم: (نحن لا ندعم الإرهاب)، ليناقضه نامق مصرحاً: (نحن ندعم الإرهاب ولكن في ذيل القائمة). أما أبواق تنظيم الحمدين فتقول: (الإمارات وراء الاختراق)، ولكنهم غيروا رأيهم مؤخراً: (السعودية نفذت الاختراق).. تناقضات ما لها حصر».