رئيس الخطوط القطرية نموذج عالمي سيئ للتمييز ضد المرأة

فيينا (الاتحاد)

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا/‏ فرع النمسا، عبدالرحمن نوفل، إن رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر نموذج عالمي سيئ للتمييز والاستخفاف بالمرأة، مشيراً إلى أنه أكد مراراً عدم احترامه لحقوق ومكانة المرأة خاصة بعد قوله بأن «شركته لا يمكن أن يديرها إلا الرجال». وكان الباكر قد قال: «بالطبع يجب أن يقود الشركة رجل، لأن منصب الإدارة شديد التحديات».

وأضاف نوفل أن تصريحات المسؤول القطري ليست المرة الأولى التي يشعل فيها المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الجدل، إذ اضطر العام الماضي إلى الاعتذار «صراحة» عن وصفه لمضيفات الطائرات الأميركيات بأنهن «جدات»، كما قال إن متوسط العمر في طاقم شركته 26 عاماً، وهي تصريحات اعتُبرت مسيئة من حيث التمييز على أساس الجنس والفئة العمرية.

وأعلن نوفل أن عدداً من المنظمات الحقوقية ستطلق خلال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المقرر افتتاحها من 18 يونيو وتستمر حتى 6 يوليو 2018، حملة حقوقية بعنوان: رئيس الخطوط القطرية، الباكر نموذج عالمي سيئ للتمييز ضد المرأة خاصة أن جدول أعمال المجلس سيناقش حقوق المرأة والتمييز ضدها.