سلطان بن سحيم لـ «بن جاسم»: من سرق المليارات ومن خطط لاغتيال الملك عبد الله؟

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني فضح النظام القطري والرد على تصريحات حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق حيث تساءل الشيخ سلطان عمن سرق عشرات المليارات بفعل منصبه السابق ومن خطط لاغتيال الملك عبدالله ومن حرض على فوضى «الخريف العربي»؟ مشيراً إلى أن حمد بن جاسم يواصل بث سمومه عبر «تويتر» بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة، وأكد أن القطريين لن ينسوا دوره المشبوه في عزلة بلادهم.

وقال سلطان بن سحيم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «في الوقت الذي اختار نظام الحمدين أن يعزل بلادي عن محيطها، يواصل أحد أركانه بث سمومه عبر تويتر.. بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة. القطريين قبل غيرهم يعرفوا حقيقته وسوءاته وفضائحه الكثيرة». وأضاف «من سرق عشرات المليارات بفعل منصبه السابق ينظر على القطريين عن الأمانة! ومن خطط لاغتيال الملك عبدالله يحاضر عن الأخوة.. ومن حرض على فوضى «الخريف العربي» يدعو للاستقرار.. يكذب على نفسه ويصدق الكذبة». وأشار إلى أنه «يظن من دعم نظام الحمدين بالغدر والخيانة أنه يمكن للقطريين أن ينسوا دوره المشبوه في عزلة بلادهم.. مهما فعل ومهما سعى ومهما قال: لن ينسى شعبنا العظيم كوارثك بحق بلادي.. وسنتخلص منكم عاجلاً أم آجلا.. مستقبل بلادنا وشعبنا بإذن الله مشرق بدونكم..».