مارين لوبن تتوقع «يقظة» أوروبا وانهيار اتحادها

كوبلنز، ألمانيا (أ ف ب)
توقعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبن، أمس، خلال مؤتمر أحزاب اليمين المتطرف والشعبويين الأوروبيين، ثورة انتخابية هذه السنة في أوروبا في إطار سلسلة انتخابات حاسمة. وبدفع من بريكست وتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، رأت لوبن أن الناخبين الفرنسيين والألمان والهولنديين قد «يغيرون وجه أوروبا» في 2017.
وقالت في كوبلنز (ألمانيا) خلال مؤتمر الكتلة الأوروبية للأمم والحريات في البرلمان الأوروبي التي تأسست في 2015 «كان 2016 العام الذي استيقظ فيه العالم الانجلوسكسوني. وإني واثقة بأن 2017 سيكون العام الذي تستيقظ فيه شعوب أوروبا». وانتقدت لوبن مجدداً اليورو و«تسلط» الاتحاد الأوروبي وسياسة الهجرة للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورحبت بانتخاب دونالد ترامب، وباختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت إن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير الدومينو في التكتل. وقالت «نشهد نهاية عالم وميلاد آخر».
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