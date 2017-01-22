مارين لوبن تتوقع «يقظة» أوروبا وانهيار اتحادها

كوبلنز، ألمانيا (أ ف ب)

توقعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا مارين لوبن، أمس، خلال مؤتمر أحزاب اليمين المتطرف والشعبويين الأوروبيين، ثورة انتخابية هذه السنة في أوروبا في إطار سلسلة انتخابات حاسمة. وبدفع من بريكست وتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، رأت لوبن أن الناخبين الفرنسيين والألمان والهولنديين قد «يغيرون وجه أوروبا» في 2017.

وقالت في كوبلنز (ألمانيا) خلال مؤتمر الكتلة الأوروبية للأمم والحريات في البرلمان الأوروبي التي تأسست في 2015 «كان 2016 العام الذي استيقظ فيه العالم الانجلوسكسوني. وإني واثقة بأن 2017 سيكون العام الذي تستيقظ فيه شعوب أوروبا». وانتقدت لوبن مجدداً اليورو و«تسلط» الاتحاد الأوروبي وسياسة الهجرة للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورحبت بانتخاب دونالد ترامب، وباختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت إن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير الدومينو في التكتل. وقالت «نشهد نهاية عالم وميلاد آخر».

وبعد لوبن، ألقى غيرت فيلدرز زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية الهولندي المناهض للإسلام، كلمة من على المنصة بالنبرة نفسها. وقال فيلدرز الذي قد يحتل حزبه المرتبة الأولى من الانتخابات التشريعية في هولندا في منتصف مارس «أمس أميركا جديدة، واليوم كوبنلز، وغداً أوروبا جديدة .. أصبحنا عند فجر ربيع وطني». وفي موازاة ذلك، تجمع ثلاثة آلاف متظاهر، بحسب الشرطة، للاحتجاج على المؤتمر. وهاجمت الشخصية الصاعدة في الحزب الشعبوي الألماني فراوكي بيتري الاتحاد الأوروبي الذي «لا يريد شعوباً، بل يريد مجموعات مسيرة». وانتقدت أيضاً استقبال «مئات الآلاف، لا بل ملايين المهاجرين الذين يجتاحون قارتنا».