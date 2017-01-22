باكستان: «طالبان» تقتل 21 شخصاً بتفجير سوق للخضراوات

بيشاور، باكستان (أ ف ب)

قتل 21 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة أمس، بسوق خضار في منطقة ذات غالبية شيعية بالمنطقة القبلية في شمال غرب باكستان ما أدى إلى سقوط ما لايقل عن 21 قتيلا و40 جريحاً. وتبنى الاعتداء فصيل حكيم الله محسود التابع لحركة طالبان. ووقع الانفجار في مدينة باراشينار عاصمة إقليم كرام القبلي على الحدود مع أفغانستان.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن «21 شخصاً استشهدوا»، مؤكداً أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات عسكرية ومدنية في بيشاور، كبرى مدن المنطقة.

وأكد إقبال ظفر جاجرا حاكم منطقة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية، حصيلة الضحايا في مقابلة مع القناة الاخبارية الباكستانية الخاصة «جيو». وقال جاجرا إن 40 شخصا جرحوا في الانفجار، إصابات 12 منهم خطيرة.

وأظهرت لقطات للموقع حالة من الفوضى حيث كان الناس يجرون ويصرخون بينما بدت جثث الضحايا ملقاة أمام محلات بيع الخضار أو على العربات. ويسمع صوت الضحايا وهم يئنون ويبكون مع وصول سيارات الإسعاف.