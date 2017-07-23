مالي: اعتقال قيادي في «جبهة ماسينا» الإرهابية

باماكو (رويترز)

أعلنت مالي أمس، إن القوات المالية والفرنسية اعتقلت مساعدا لزعيم جبهة تحرير ماسينا الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عن عشرات الهجمات في البلاد. ويقود الحركة الإرهابية في منطقة موبتي بوسط مالي رجل الدين أمادو كوفا الذي دعا أتباعه إلى حمل السلاح وإعادة بناء إمبراطورية ماسينا التاريخية. وقال مسؤول للصحفيين «أؤكد أن الإرهابي الحسين أج المسؤول عن إمداد وتموين الجماعة التي يقودها أمادو كوفا اعتقل في 8 يوليو في عملية مشتركة مع عملية برخان العسكرية في تمبكتو».

وتشارك في عملية برخان قوات من 5 دول بغرب أفريقيا تشكل قوة جديدة لمحاربة المتشددين الذين أعادوا تنظيم صفوفهم منذ طردتهم القوات الفرنسية عام 2013.