البرلمان التركي يقر تعديلاً دستورياً يوسع صلاحيات الرئيس

أنقرة (وكالات)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أنصاره على العمل «ليل نهار» من أجل نجاح الاستفتاء حول تعديل دستوري يعزز سلطاته بعدما موافقة البرلمان في قراءة ثانية ليل الجمعة السبت، ويهدف التعديل إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا، ومن المنتظر التصويت عليه خلال استفتاء في الربيع المقبل.

ويتيح التعديل الدستوري، الذي يتضمن 18 مادة، للرئيس خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ، ويحدد التعديل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.

ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

وقال أردوغان في خطاب في أسطنبول «يعود إلى الأمة القرار النهائي، وأنا واثق بأنكم ستعملون ليل نهار من أجل حملة الاستفتاء وستتقدمون نحو المستقبل».