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العثور على جثث 8 مهاجرين داخل شاحنة في تكساس
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

سان أنطونيو، كساس (رويترز)

عثرت السلطات الأميركية على ثماني جثث لأشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين تسللوا إلى الولايات المتحدة داخل شاحنة كبيرة كانت متوقفة خلف أحد المتاجر في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وقال تشارلز هود رئيس فريق الإطفاء في سان أنطونيو، إن 30 شخصاً آخرين، بينهم كثيرون أصيبوا بضربة شمس وإعياء شديد، كانوا مع الجثث الثماني داخل الشاحنة التي لم تكن مكيفة الهواء ولا يوجد بها مصدر للمياه.

وقال ريتشارد ديربين المدعي الأميركي لمنطقة غرب تكساس، إن سائق الشاحنة اعتقل وستوجه له اتهامات فيما سيعكف المدعون على التوصل لبقية الجناة.

وأضاف في بيان «هؤلاء الأشخاص كانوا لا حول لهم في أيدي من نقلوهم» مضيفا أن درجات الحرارة تكون قاسية بولاية تكساس في هذا الوقت من العام. ووصف وليام مكمانوس قائد شرطة سان أنطونيو الواقعة بأنها «مأساة مروعة»، وقال إن مشتبهاً بهم آخرين فروا مع وصول رجال الشرطة. وقال رئيس فريق الإطفاء، إن 20 شخصاً نقلوا جواً إلى سبعة مستشفيات، وإن حالاتهم تراوحت بين «الخطيرة والخطيرة للغاية». وأضاف أن ثمانية آخرين نقلوا إلى مستشفيات أخرى وكانت حالاتهم أقل خطورة.

وأوضح أن أعمار الأشخاص تراوحت بين قُصّر وشبان في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وتابع أن وزارة الأمن الداخلي انضمت للتحقيق في الواقعة.

     
 