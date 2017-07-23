إيران ترفض طلب ترامب بالإفراج عن السجناء الأميركيين

ستار كريم (طهران)

رفضت طهران طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن أميركيين تعتقلهم طهران، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الأشخاص الذين طالب بيان البيت الأبيض بالإفراج عنهم، لديهم اتهامات يتم البت بها وفق القانون.

ورداً على بيان البيت الأبيض، الذي طالب إيران بالإفراج عن عدد من الأشخاص بمن فيهم سيامك نمازي ووالده باقر نمازي، وإعادة الضابط الأميركي روبرت ليفينسون، قال قاسمي في تصريح أمس، إن بيان البيت البيض، وكما في السابق، مثال للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وهو أمر مرفوض. وأضاف: إن الأشخاص الذين أشار لهم بيان البيت الأبيض، لديهم اتهامات حسب قوانين إیران ويتم البت بها. واختفى ليفينسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف. بي. آي» وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في إيران عام 2007. وأعلنت الإدارة الأميركية عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودته سالماً. وقال قاسمي، إن ليفينسون غادر إيران قبل أعوام وإن إيران ليس لديها أي معلومات عن مكانه. وطالبت إيران أيضاً الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها.

من ناحية أخرى، أعادت إيران أمس المعتقل اللبناني «نزار زكا» إلى سجن إيفين شمال طهران بعد ساعات في مستشفى السجن. وتقول مصادر إيرانية، إن المعتقل زكا فقد (10) كيلوجرامات من وزنه بعد 32 يوماً من الإضراب عن الطعام.

واعتقل المواطن اللبناني في طهران في 10 سبتمبر من العام الماضي، بعدما تلقى دعوة من الحكومة الإيرانية لحضور مؤتمر هناك. ورغم عدم توجيه أي اتهام إليه، فإن وسائل إعلام إيرانية اتهمته بأنه جاسوس أميركي، لكن عائلته والمقربين منه ينفون ذلك بشدة. ويترأس زكا الذي يعيش في واشنطن، المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهدفها دعم تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وتتهم إيران زكا بأنه جاسوس، وأنه أميركي من أصل لبناني. وظهر زكا في بعض الصور مرتدياً زي الجيش الأميركي قي قاعدة ريفر سايد في الولايات المتحدة. وأطلقت وكالة «مهر» الإيرانية على زكا لقب «الكنز الدفين» نظراً لعلاقاته الخاصة والوثيقة جداً بالاستخبارات الأميركية.