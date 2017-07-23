أردوغان يحذر ألمانيا من التدخل في شؤون بلاده

إسطنبول (وكالات)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا أمس من «التدخل في شؤون» بلاده، بينما تشهد العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي توتراً متزايداً. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول، إنه «لا يحق لأحد التدخل في شؤون تركيا»، وذلك رداً على سؤول حول الانتقادات الأخيرة التي وجهتها ألمانيا حول وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.

وكانت برلين أعلنت الخميس الماضي بعد توقيف ناشطين حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، إعادة توجيه سياستها إزاء تركيا واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية. وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة «زي دي اف» التلفزيونية الحكومية بثت أمس «لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا».

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الأشهر الأخيرة، لكن حدة الخلاف زادت بشكل مقلق عندما قررت ألمانيا اللجوء إلى عقوبات اقتصادية لممارسة الضغوط على تركيا.

ويبدو أن هذا الاحتمال أثار قلق المسؤولين الأتراك الذين يحاولون في الأيام الأخيرة طمأنة المستثمرين الألمان من خلال نفي معلومات صحفية بوجود لائحة من 68 مجموعة ألمانية أو مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم «الإرهاب». وشدد اردوغان أمس على أنه «لن يجري تحقيق أو مراجعة للشركات الألمانية في تركيا.. إنها معلومات كاذبة وخاطئة وملفقة. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل».

إلى ذلك، قال بيتر ألتماير مسؤول شؤون المستشارية الألمانية أمس، إن سلوك تركيا «غير مقبول» ومن واجب ألمانيا حماية مواطنيها وشركاتها، ولكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات قوية مع أنقرة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ ألقت تركيا القبض على ستة حقوقيين، بينهم ألماني قبل أسبوعين ضمن حملة أمنية أوسع نطاقاً منذ محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي ضد أردوغان.

وقال ألتماير لصحيفة فيلت ام زونتاج «نريد علاقات طيبة مع هذه الدولة الكبيرة والمهمة، لكن هذا لن يكون ممكناً إلا إذا كانت تركيا دولة يحكمها القانون وظلت كذلك».