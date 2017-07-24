الكونجرس يصوت غداً على عقوبات ضد روسيا وإيران

واشنطن (وكالات)

توصل الكونجرس الأميركي أمس إلى اتفاق مبدئي للتصويت غداً على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس يدعم المبادرة. وكان مجلس الشيوخ أقر بشبه إجماع في 15 يونيو 2017 اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب، حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف أمس الأول.

ويصوت مجلس النواب غداً على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها مؤخراً صواريخ بالستية. وكان البيت الأبيض متحفظاً على القانون؛ لأنه يهدف إلى تقييد دونالد ترامب لمنعه من رفع عقوبات مفروضة أصلاً على موسكو.

وبذلك، سيصبح الرئيس الأميركي المتهم بالتعاطف مع فلاديمير بوتين في دائرة مراقبة الكونجرس. وفي ضوء هذا التفاهم في الكونجرس، أعلن البيت الأبيض أمس أن ترامب سيصادق على القانون في حال إقراره.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز لشبكة «ايه بي سي»: «ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل».

لكن مدير الإعلام في البيت الأبيض انطونيو سكاراموتشي لم يكن حاسماً إلى هذا الحد عبر قناة أخرى. ولم يعلن بوضوح أن ترامب سيصادق على القانون إذا تم اقراره. وقال لشبكة «سي إن إن»: «لم يتخذ بعد قرار توقيع القانون أو عدمه». وحتى لو اعترض ترامب، يستطيع الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين. وصرح السناتور الديموقراطي بن كاردين لقناة فوكس «إذا لجأ إلى الفيتو فسنتجاوزه». وفي حال أقر مجلس النواب القانون سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الأرجح قبل عطلة منتصف أغسطس المقبل.