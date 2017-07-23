اتفاق عسكري إيراني عراقي

عواصم (الاتحاد، د ب أ)

وقع وزيرا دفاع كل من إيران والعراق أمس، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري. ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) المذكرة، التي وقعها أمس، الوزير الإيراني العميد حسين دهقان والعراقي اللواء عرفان الحيالي، بأنها «انطلاقة لنطاق واسع من التعاون الدفاعي العسكري في مختلف المجالات بين الجانبين».

وأشارت إلى أن من جملة المحاور تم التفاهم بشأنها منها «تطوير التعاون وتبادل التجارب في محاربة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيستي والتقني والعسكري».

وفي ختام مراسم التوقيع على المذكرة، أعرب الجانبان عن الأمل في أن تكون مذكرة التفاهم هذه انطلاقة نحو تعاون أكثر جدية وعمقاً وفاعلية بين الجانبين. وكان وزير الدفاع العراقي وصل أمس إلى طهران على رأس وفد دفاعي تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الإيراني.