جونز: مهمة التحالف لن تنتهي بعد معركة الرقة

الرقة (أ ف ب)

أكد نائب قائد الشؤون الاستراتيجية والدعم في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن أمس، أن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتلي التنظيم من الرقة. وصرح الجنرال روبرت جونز للصحفيين خلال زيارته مدينة عين عيسى في محافظة الرقة، بأن «داعش لن يهزم مع تحرير الرقة». وأضاف: «بوصفنا تحالفاً دولياً، نعلم بأن عملاً أكبر ينتظرنا هنا في سوريا».

وتابع جونز أن «قوات سوريا الديمقراطية أثبتت أنها شريك جدير بالثقة في التصدي لداعش، وسنواصل التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لإلحاق هزيمة نهائية بداعش».

وعن صعوبات الهجوم، قال جونز إن «معركة الرقة لم تكن أكثر صعوبة من المتوقع». وأضاف: «لا نتوقع حالياً طلب تعزيزات»، مكرراً حرص التحالف على «حماية المدنيين» الذين تحاصرهم المعارك.

وتفيد أرقام التحالف أن 603 مدنيين قضوا في ضربات في العراق وسوريا، منذ بدء عملياته نهاية 2014. لكن منظمات غير حكومية عدة تؤكد أن الحصيلة أكبر بكثير.