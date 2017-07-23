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القوات العراقية تواصل تطهير المناطق المحررة بالموصل

عمليات إخلاء ليلية لمقرات «داعش» في تلعفر
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى شمال العراق أمس، بأن تنظيم «داعش» نظم عمليات إخلاء ليلية عاجلة للعديد من مقراته الرئيسية في مركز تلعفر غرب الموصل، حيث قتل 10 «دواعش» أثناء محاولتهم الهروب من تلعفر، فيما واصلت القوات الأمنية العراقية تفتيش وتطهير المناطق المحررة من «داعش» في الموصل، فيما تستعد من خلال تدريبات مكثفة للمعارك المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «تنظيم داعش نظم عمليات إخلاء ليلية عاجلة للعديد من مقراته الرئيسية في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، بعد استهداف عدد منها خلال الأيام الماضية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من قادته ومسلحيه».

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «لجوء داعش إلى الإخلاء الليلي، جاء بعد تنامي شكوكه بتعاون الأهالي مع القوى الأمنية، مما أسهم في دقة الإصابة للضربات الجوية، وإيقاعها خسائر بشرية في صفوف التنظيم مؤخراً».

وبين أن «داعش اعتمد إبقاء راياته فوق المقرات التي تم إخلاؤها من باب التمويه».

وكانت سلسلة ضربات جوية استهدفت مؤخراً عدة مقرات للتنظيم في تلعفر غرب الموصل، وأدت إلى مقتل العديد من قياداته ومسلحيه. ... المزيد
     
 