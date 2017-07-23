جنرال أميركي: روسيا قادرة على طردنا من سوريا

عواصم (وكالات)
قال رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي ريموند توماس أمس الأول، إن شرعية الوجود العسكري الروسي في سوريا بطلب من الرئيس الأسد، تمنح موسكو نفوذا يخولها حتى القدرة على طرد القوات الأميركية من سوريا.
ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن ريموند أمس الأول، أثناء وجوده في مؤتمر «أسبين» الأمني بولاية كولورادو الأميركية، أن «روسيا حصلت على موطئ قدم لها في سوريا أكثر مصداقية من الولايات المتحدة، وقد تستخدم هذا النفوذ لطرد وإخراج القوات الأميركية من هناك».
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ولفت إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تشتركان في محاربة «داعش» إلا أن كلا منهما تدعمان فصائل مختلفة لديها وجهات نظر متعارضة حول مستقبل سوريا السياسي.
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من جانب آخر، أكد توماس في المقابلة أن وكالة الاستخبارات المركزية قطعت علاقاتها مع الجماعات «المتمردة» المسلحة السورية الأخرى التي تحاول إسقاط الأسد منذ عام 2011.
وتابع أن الأحداث الأخيرة في سوريا، ومنها استهداف التحالف لعناصر تابعة لقوات الحكومة السورية جنوب البلاد، وإسقاط طائرة عسكرية سورية في الشمال، قد واجهت غضبا وانتقاداً كبيراً من قبل روسيا، التي اعتبرها توماس بمثابة «مطالب قريبة» أو إشارات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى قيام روسيا بتوجيه استجواب حول الوجود الأميركي والمساءلة القانونية لهذا التواجد في سوريا بمجرد هزيمة «داعش» والقضاء عليه في الأراضي السورية.