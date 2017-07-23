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47 ألف مخالف سوداني يعودون من السعودية
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

الخرطوم (وكالات)

أعلنت السلطات السودانية أن نحو 47 ألفاً من السودانيين المخالفين العاملين في السعودية سيعودون من خلال الأيام المقبلة. وقال كرار التهامي، رئيس جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج إن 33 ألفاً سيعودون من مدينة الرياض و14 ألفا من جدة، مبيناً أن 60 في المائة منهم عمال وحرفيون.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن التهامي خلال حديثه في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن سفارة السودان بالعاصمة الرياض أكملت كافة إجراءات العائدين الذين يحتفظون بحق الرجوع حال تسوية أوضاعهم. وقال إن ولاية الخرطوم ستكون مرجعية العائدين، وتوقع انتقال بعضهم إلى ولايات السودان المختلفة للاستثمار. وفي مارس الماضي أطلقت السلطات السعودية حملة «وطن بلا مخالف»، منحت خلالها الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية مهلة 90 يوماً لتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة، أو المغادرة.

     
 