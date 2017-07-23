وزير سعودي: «جهاز أمن الدولة» هدفه مكافحة الإرهاب والتجسس

الرياض، موسكو (وكالات)

كشف وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، عن أسباب المرسوم الملكي، الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يقضي بإنشاء جهاز «رئاسة أمن الدولة»، وفصل قطاعات عن وزارة الداخلية، ونقلها للجهاز الجديد. وقال العواد، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن هذا القرار من شأنه أن يخلق «توازنًا» بين الأمن والتنمية المستدامة ويوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة، مضيفاً أن الأمر الملكي بتأسيس رئاسة أمن الدولة، كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وذلك وفقاً لموقع سي ان ان العربية.

وأضاف أنه سيختصر أيضاً الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن، كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة. وأكد الوزير السعودي، أن القرار سيجعل أيضاً وزارة الداخلية، «أكثر تفرغاً وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، مضيفاً أن كل ذلك سيوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها.