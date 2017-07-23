شكري يزور بروكسل وباريس

القاهرة (وكالات)

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم الاثنين، حيث يترأس وفد بلاده في اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد للمرة الأولى منذ أبريل 2010. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يرأس الجانب الأوروبي في اجتماع مجلس المشاركة فيدريكا موغريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يتناول اجتماع مجلس المشاركة شتى جوانب العلاقات المصرية الأوروبية بهدف تعميق الشراكة المصرية الأوروبية، تأسيساً على وثيقة أولويات المشاركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مؤخراً، والتي تحدد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام الثلاثة القادمة.

ومن ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم الخارجية، أن شكري سوف يتوجه من بروكسل إلى باريس غداً الثلاثاء، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والتي تتميز بالعمق والخصوصية التاريخية، فضلاً عما تكتسبه من زخم في الفترة الحالية في ظل حرص قيادتيّ البلدين علي توثيق أواصر التعاون.

وأشار أبو زيد إلى أن ملف الترشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، يأتي على رأس أجندة وأولويات زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية عدداً من المندوبين الدائمين لدى اليونيسكو، بحضور السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية للمنصب، وذلك بهدف حشد التأييد للمرشحة المصرية، والتأكيد على قوة الترشيح المصري الذي يعكس تعدد دوائر الدور المصري على الساحة الدولية بروافده العربية والأفريقية والمتوسطية.