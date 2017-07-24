محادثات بين حفتر والسراج في باريس غداً

القاهرة، طرابلس(رويترز)
قال مصدر دبلوماسي أمس إن القائد العسكري خليفة حفتر وفائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة يعتزمان اللقاء يوم الثلاثاء لإجراء محادثات برعاية فرنسية في سبيل حل الأزمة. وقال المصدر لرويترز «أعلم أن حفتر في باريس بالفعل ومن المقرر أن يصل السراج قريبا. يستهدفان يوم الثلاثاء». وأجرى حفتر والسراج محادثات في أبوظبي في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام. وتناولت المحادثات اتفاقا تدعمه الأمم المتحدة ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
من جانب آخر، قال مسؤولون محليون إنه بعد مرور سبعة أشهر على دحر قوات ليبية لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت الساحلية لا تزال جثث مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد محفوظة في مبردات بانتظار نتيجة تفاوض السلطات الليبية مع عدة حكومات دول أخرى لتقرير مصيرها. ونقلت الجثث إلى مصراتة، غربي سرت، التي قادت قواتها القتال الذي أدى لهزيمة «داعش» في سرت في ديسمبر. ويمثل السماح بشحن تلك الجثث إلى أوطانها مثل تونس والسودان ومصر أمرا ذا حساسية لحكومات تلك الدول التي تتحفظ بشأن الاعتراف بعدد مواطنيها الذين غادروها للانضمام إلى المتشددين في العراق وسوريا وليبيا.
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