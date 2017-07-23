خامنئي يدير الأعمال التخريبية في الكويت

الرياض(وكالات)

كشف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني، أن ‏خطوة الكويت في مواجهة إرهاب إيران المسؤول عن خلية العبدلي، وإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية خطوة رائدة ومتقدمة تؤكد حنكة الدولة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تمارسه حكومة الملالي في زعزعة أمن المنطقة بشكل عام. وقال الحسيني لصحيفة «الرياض» السعودية: إن الأجهزة الإيرانية تتبنى تصدير الثورة إلى الكويت، والثورة تدار بسيطرة من قبل شخص الولي الفقيه للنظام الإيراني علي خامنئي، ويتابع خامنئي تلك الفعاليات والأمور عن طريق مكتبه الخاص، ويرسل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقوة فيلق قدس وسائر الأجهزة النشطة في الكويت تقارير نشاطاتها إلى خامنئي مباشرة، وتقع مسؤولية متابعة تلك الأمور على عاتق مسؤول مكتب خامنئي الملا محمدي كلبايكاني أو الشيخ التسخيري».

وواصل الحسيني كشف المخطط الخبيث قائلاً: «هناك قسم خاص في مكتب خامنئي لأمور علاقات الدول العربية يسمى بقسم العلاقات الدولية، حيث يتم هناك اتخاذ القرار بتنفيذ أهم الخطط، وتبليغ الأجهزة المسؤولة بالتنفيذ وبهذا تتم السيطرة على جميع الأنشطة والتدخلات في دول المنطقة ويتم تبليغ المهام بصورة مركزة من مكتب خامنئي حصراً، القرارات المتخذة تتوزع بين الأجهزة المنفذة المختلفة في النظام والتي تشمل كلا من وزارة الخارجية الإيرانية وقوة فيلق قدس ووزارة الاستخبارات ومنظمة الثقافة والاتصالات، والأجهزة المتطرفة الأخرى المنتشرة في الوزارات الحكومية الإيرانية».

وأردف: «من أهم واجبات السفارة الإيرانية في الكويت كباقي سفارات النظام الإيراني، تهيئة الغطاء المناسب لتسهيل عمل الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، ويعمل عناصر المخابرات في السفارة الإيرانية في الكويت بغطاء دبلوماسي لكي يسهل تخليصهم عندما يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية باستغلال الحصانة الدبلوماسية، ويمنع متابعتهم قانونياً».