مشروع قانون أميركي لمعاقبة حزب الله

واشنطن (وكالات)
قدم مشرعون جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون جديد للكونجرس، يقضي بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله، ومعاقبة أي مؤسسات أو دول تتعاون معه، خاصة إيران.
وقضى نواب من الكونجرس أشهراً من المداولات، إضافة إلى العديد من جلسات الاستماع لوفود ومسؤولين لبنانيين زاروا الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، لوضع مشروع القانون ليحدد بعدها النواب مؤسسات عدة تابعة لـ«حزب الله» مطالبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أي فرد أو جهة تقوم بدعمها، ومن هذه المؤسسات: بيت المال وجهاد البناء وجمعية دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية لـ«حزب الله»، إلى جانب الأمن الخارجي للحزب وتلفزيون المنار وراديو النور.
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