العثور على أدلة قد تشير لحياة سابقاً في المريخ

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قال علماء في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن طاقم المركبة الفضائية "كريستي" عثر على مركبات عضوية في رواسب عمرها 3,5 مليار عام في فوهة مريخية.



البيانات التي تم جمعها عن طريق الحفر في حفرة "غيل" البركانية على الكوكب الأحمر، هي جزء من التوسع الأخير في وكالة الفضاء الأميركية للبحث عن الجزيئات العضوية، التي قد تشير إلى الحياة الماضية على سطح المريخ.



والنتائج المستخلصة من المسبار، الذي تم تثبيته في قشرة الكوكب الأحمر، هي جزء من مهمة مختبر علوم المريخ لدراسة تكوين سطح المريخ، بما في ذلك وجود جزيئات عضوية، ما قد يشير إلى وجود حياة سابقة على سطح المريخ.



وأكد المتخصصون أن الماء كان موجودا على سطح المريخ "لفترة طويلة جدا"، هذا ما قاله عالم ناسا كريس ويبستر، مشيرا إلى أن هذا الكوكب "بيئة صالحة للسكن".