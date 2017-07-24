مقتل 8 إرهابيين برصاص الشرطة في الفيوم

القاهرة (وكالات)

قتل 8 إرهابيين تابعين لـ«حركة حسم» الذراع المسلح لجماعة «الإخوان» الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية، في منطقة صحراوية بمحافظة الفيوم. وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن «معلومات مؤكدة» أشارت إلى قيام قيادات الحركة بـ«تطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية وإخضاعهم لدورات تدريبية بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم». وأضاف البيان أن التدريبات تضمنت «استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والدفاع عن النفس، وأمن الهواتف والاتصالات»، تمهيداً للقيام بسلسلة من الهجمات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنها تعاملت مع تلك المعلومات «بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا» وحددت معسكر تدريب هذه العناصر بنطاق الظهير الصحراوي لمدينة سنورس بمحافظة الفيوم وداهمته، مما أدى لوقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل العناصر الثمانية.

كما عثرت قوات الأمن على بنادق آلية ومسدسات وذخائر، بالإضافة إلى «وسائل تدريب على الرماية، ومواد بترولية». وأشار البيان إلى مداهمة وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة والشرقية، تم اتخاذهما كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية، وقد ألقي القبض في هذه المداهمات على 5 من عناصر الحركة. وأضاف البيان: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات» .

من جانب آخر، قتل 4 مسلحين إرهابيين تابعين لتنظيم «أنصار بيت المقدس» برصاص قوات الأمن جنوب العريش أمس الأول. وطاردت قوات الأمن عدداً من المسلحين كانوا يستقلون دراجات بخارية بمنطقة المسمي جنوب العريش، حيث تم تدمير الدراجتين وقتل 4 مسلحين. كما تمكنت القوات من ضبط مخزن متفجرات بداخله كميات كبيرة من مادة «تي أن تي» شديدة الانفجار، وعبوات ناسفة، ومصنع للعبوات الناسفة، وتم تدمير المخزن وضبط سيارة ربع نقل أثناء مطاردات متواصلة بعد تركها في المنطقة.