اعتقال 31 فلسطينياً بالضفة

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 31 فلسطينيا بالضفة الغربية غالبيتهم من الأسرى المحررين ومن بينهم نائب في المجلس التشريعي وفتاتان قاصرتان.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاتين من منزليهما بمدينة القدس وثمانية في الخليل وخمسة في قلقيلية وثمانية في أريحا ونابلس وستة في مدينتي جنين وبيت لحم واثنين من سلفيت وطوباس.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عمر عبد الرازق من منزله في مدينة سلفيت وبذلك يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 12 نائباً. وذكر النادي أن محكمة صلح الاحتلال في القدس أصدرت قرارات تقضي بالإفراج عن ستة مقدسيين بشروط من بينها الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى الثاني من الشهر المقبل ومنعهم من إجراء لقاءات صحفية أو المشاركة في مظاهرات حتى 27 من الشهر المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال مددت الليلة قبل الماضية اعتقال ثمانية مواطنين ممن جرى اعتقالهم يوم الجمعة الماضي حتى اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق من بينهم اثنان مصابان من جراء التعرض للضرب في أثناء عملية اعتقالهما.

وقال جيش الاحتلال، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه عسقلان فجر أمس، لكنه انفجر في الجو ولم يتسبب بإصابات أو أضرار.