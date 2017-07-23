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شيخ الأزهر يدعو هيئة كبار العلماء لاجتماع طارئ
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

القاهرة (د ب أ)

دعا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ غداً الثلاثاء لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك.

ومن المقرر أن «يناقش اجتماع الهيئة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمقدسات الإسلامية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى محاولات الاحتلال الصهيوني المستمرة لتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والمساعي الخبيثة للسيطرة عليه، ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات بحق ثالث الحرمين وأولي القبلتين».

     
 