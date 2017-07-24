عباس: السيادة على الأقصى حق فلسطيني

رام الله (الاتحاد)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس أن السيادة على المسجد الأقصى في شرق القدس «حق فلسطيني»، رافضا أي تدخل إسرائيلي. وتعهد عباس امس بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مقراً بصعوبة الأمور.

وقال لدى استقباله وفد علماء في مدينة رام الله «لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك؛ لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب ونحن من يجب أن يقف على أبوابه». وأضاف «هذه البوابات ليست من حقهم وضعها على أبواب الأقصى لأن السيادة على المسجد من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم».

وتابع: «الأمور ستكون صعبة جداً، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تودي إلى نتيجة».

وأكد عباس التزام السلطة بالعمل ضد الإرهاب وأن عليهم (الإسرائيليين) «أن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً، لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم ولدينا كدولة فلسطين قناعة بأنه لا بد من محاربة الإرهاب في كل مكان».

وربط عباس عودة التنسيق الأمني بتراجع إسرائيل عن قراراتها في الأقصى قائلاً «لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني بيننا وبينهم فعليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات».