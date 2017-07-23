«أخبار الساعة» تحذر من التصعيد الإسرائيلي

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة»، الموقف الثابت والمشرف الذي تتبناه دولة الإمارات منذ تأسيسها في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى تمكينه من نيل حقوقه كافة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرضه وممارسته لحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وتحت عنوان «الأقصى خط أحمر»، قالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس «إن هذا الموقف نابع من إيمان دولة الإمارات العميق بضرورة دعم مسيرة نضال الشعب الفلسطيني العادلة في سائر الميادين، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وصولاً إلى تمكينه من نيل حقوقه كافة، وذلك بما يتقاطع والسياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة التي تتبناها الإمارات الحريصة على تبني مختلف القضايا العادلة للشعوب، في انعكاس عملي جلي للقيم الأصيلة والشيم النبيلة التي يتحلى بها التكوين الإماراتي قيادة وشعباً».

وأضافت النشرة «إن دولة الإمارات، وانطلاقاً من موقفها الراسخ الشامخ في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف تاريخياً رسمياً وشعبياً إلى جانب قضيتهم العادلة وحقوقهم الثابتة من جهة، وإدراكاً منها للمآلات الكارثية على أمن المنطقة واستقرارها التي سيفرزها تواصل الاعتداء على المقدسات الدينية من جهة ثانية، برزت في موقف لافت يواكب خطورة المشهد المقدسي والفلسطيني، حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضرورة فتح المسجد الأقصى كلياً وفورياً أمام المصلين، واحترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وبحثا خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من الصفدي مؤخراً الجهود المبذولة لإنهاء التوتر في المسجد الأقصى، واستعادة الهدوء وفق أسس تحمي المقدسات».

وأشارت إلى ما شدد عليه الوزيران، وهو ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً سريعة وفاعلة لإنهاء التصعيد، وتطويق الأزمة، عبر ضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية والدولية، لافتة أيضاً في هذا الصدد إلى بيان دولة الإمارات الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإغلاق قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وعدت ذلك سابقة خطرة وعدواناً على المقدسات.

وقالت «لا شك في أن مشاهد القهر والظلم التي تعج بها مدينة القدس الشريف على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يسعى لتنفيذ مخططاته لتهويد القدس بالكامل، واغتصاب الحق العربي والإسلامي والمسيحي في مقدسات المدينة الغالية على قلب كل عربي ومسلم ومسيحي، هي مثار حزن وقلق وأرق لكل أحرار هذا العالم الذين ينشدون عالماً ملؤه السلام والتعايش لشعوب المعمورة أجمع، بل هي ناقوس خطر يدق في القدس، وتتعالى أصداؤه حول العالم، منذرة بأن الانتهاك الإسرائيلي الأخير الخطر بحق المسجد الأقصى المبارك، من شأنه أن يفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط الملتهبة أصلاً على نحو لا يمكن لأحد التنبؤ بمآلاته وويلاته».

وحذرت «أخبار الساعة»، في ختام نشرتها، من التصعيد غير المسبوق الذي تقوم به حكومة نتنياهو ضد القدس ومقدساتها، وتجرؤها على تأجيج غضب مليار ونصف المليار مسلم بإقدامها على إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969، وفتحه أمام صولات قطعان المستوطنين المدنسين وجولاتهم، ثم محاولاتها فرض معادلة جديدة بإذلال المقدسيين وقاصدي الأقصى من المصلين بإجبارهم على الخضوع لبوابات التفتيش الإلكترونية، والذي يعد الانتهاك الإسرائيلي الأخطر منذ عقود.