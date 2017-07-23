«أخبار الساعة» تحذر من التصعيد الإسرائيلي

أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة»، الموقف الثابت والمشرف الذي تتبناه دولة الإمارات منذ تأسيسها في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى تمكينه من نيل حقوقه كافة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرضه وممارسته لحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وتحت عنوان «الأقصى خط أحمر»، قالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس «إن هذا الموقف نابع من إيمان دولة الإمارات العميق بضرورة دعم مسيرة نضال الشعب الفلسطيني العادلة في سائر الميادين، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وصولاً إلى تمكينه من نيل حقوقه كافة، وذلك بما يتقاطع والسياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة التي تتبناها الإمارات الحريصة على تبني مختلف القضايا العادلة للشعوب، في انعكاس عملي جلي للقيم الأصيلة والشيم النبيلة التي يتحلى بها التكوين الإماراتي قيادة وشعباً».
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وأشارت إلى ما شدد عليه الوزيران، وهو ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً سريعة وفاعلة لإنهاء التصعيد، وتطويق الأزمة، عبر ضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية والدولية، لافتة أيضاً في هذا الصدد إلى بيان دولة الإمارات الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإغلاق قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وعدت ذلك سابقة خطرة وعدواناً على المقدسات.
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وحذرت «أخبار الساعة»، في ختام نشرتها، من التصعيد غير المسبوق الذي تقوم به حكومة نتنياهو ضد القدس ومقدساتها، وتجرؤها على تأجيج غضب مليار ونصف المليار مسلم بإقدامها على إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969، وفتحه أمام صولات قطعان المستوطنين المدنسين وجولاتهم، ثم محاولاتها فرض معادلة جديدة بإذلال المقدسيين وقاصدي الأقصى من المصلين بإجبارهم على الخضوع لبوابات التفتيش الإلكترونية، والذي يعد الانتهاك الإسرائيلي الأخطر منذ عقود.