الاحتلال يرفض رفع بوابات كشف المعادن من «الأقصى»

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
واصلت إسرائيل إصرارها عدم رفع بوابات الكشف عن المعادن التي أطلق تركيبها خارج الحرم القدسي شرارة المصادمات مع الفلسطينيين. وقال تساحي هنجبي وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي لراديو الجيش، «إن البوابات الإلكترونية باقية، لن يملى علينا كيف نفتش القتلة». وأضاف «إذا كانوا لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه».
كما حذر جلعاد إردان وزير الأمن العام من احتمال حدوث «اضطرابات واسعة النطاق»، وهو ما أصبح احتمالا وارداً بشكل أكبر في الضفة الغربية في ظل غياب التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. وقال إردان في مقابلة مع راديو الجيش «إن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها».
|
من ناحية أخرى أصدرت المرجعيات الدينية في القدس بياناً قالت فيه «إنها ستواصل معارضة أي ترتيبات إسرائيلية جديدة».
|