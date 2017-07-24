«الجامعة»: القدس خط أحمر وإسرائيل تلعب بالنار

القاهرة (وكالات)

حذرت جامعة الدول العربية، أمس، إسرائيل من أنها «تلعب بالنار» من خلال الإجراءات التي تتخذها في البلدة القديمة في القدس، وقالت إن القدس «خط أحمر»، بينما أعلنت الجامعة تأجيل أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إلى الخميس المقبل بدلا من الأربعاء القادم لمناقشة الوضع في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إنه تم الاتفاق في ضوء الاتصالات التي جرت أمس على أن يعقد الاجتماع الخميس لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء وهي الاتصالات التي شهدت أيضاً التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.

وقال بيان صادر باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: «القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به، وإن ما يحدث اليوم من قبل دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف».

وأضاف أن «السُلطات الإسرائيلية تدخل منطقة الشرق الأوسط إلى منحنى بالغ الخطورة من خلال تبنيها لسياساتٍ وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي والإسلامي».