طرفا الانقلاب يتبادلان الاتهامات بالفساد

صنعاء (وكالات)

تبادل أنصار الحوثي والمخلوع صالح اتهامات الفساد، في مؤشر يدل على اتساع هوة الخلاف بين الطرفين.

وشنَّ القيادي في حزب المخلوع، عادل الشجاع، هجوماً لاذعاً على ميليشيات الحوثي وزعيمها، ووصفهما بأقذع الصفات. وقال الشجاع، إن «زعيم الحوثيين إنسان شرير انتهازي يلحق شره باليمن واليمنيين، ويعتمد على الذاكرة المثقوبة لأتباعه، كما يمارس الكذب لكي يستمر في المشهد، وأضاع سيادة الدولة». كذلك وصف ميليشيات الحوثي بأنها «جماعة معطوبة، وتحتفل بالصرخة والموت وتحتقر اليمن واليمنيين»، قائلاً إن الحوثيين «يحتفون بالخراب لليمنيين، بينما هم يشترون البيوت ويتمسكون بالحياة». ويأتي ذلك في وقت شنت فيه إذاعة حوثية في صنعاء هجوماً على المخلوع صالح، ووصفته بالفاسد الحقيقي في اليمن. وحملت إذاعة «الهوية» أتباع صالح مسؤولية ما يجري من فساد في أجهزة الدولة ونهب المال العام ومصادرة حقوق المواطنين.